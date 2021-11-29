Ереван, , 14:42 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4172 исследования на коронавирус, из которых 189 дали положительный результат. Об этом 29 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 338 120 носителей коронавируса. Из них 316 198 справились с инфекцией, в том числе 1072 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 12 947 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8975 пациентов с COVID-19, из которых 22 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7169 тестов на коронавирус 409 были с положительным результатом. 1106 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 29 пациентов с COVID-19.