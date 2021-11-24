Сухум, , 09:00 — REGNUM 144 случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 23 ноября в ходе 614 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 206 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 47 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 34 265 носителя SARS-CoV-2. Из них 28 650 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 516 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки было шесть таких случаев.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 192 носителей SARS-CoV-2 в результате 684 исследований. Было зафиксировано восемь случаев смерти пациентов с COVID-19.