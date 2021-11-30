, 20:40 — REGNUM В Алма-Ате могут отменить новогодние корпоративы, если в городе будет наблюдаться рост регистрации случаев коронавирусных инфекции, заявила на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова. Об этом сообщает информационное агентство Stan.kz.

Эксперт отметил, что санэпидемиологи в вопросах ужесточения карантина будут ориентироваться по ситуации, которая сложится в канун праздников. Отвечая на вопрос о том, запретят ли корпоративы в случае выявления штамма «Омикрон» в городе, Асель Калыкова сказала следующее:

«Во внимание не берётся, что повышение заражаемости будет вызвано именно «Омикроном», это вызвано всеми штаммами. Естественно, будут введены какие-то дополнительные мероприятия. Сейчас очень рано судить и делать выводы, но пренебрегать мерами не нужно, их надо соблюдать».

Эксперт также сообщил, что лаборатории работают над выявлением всех вариантов инфекции.

18 ноября главный государственный санитарный врач города Алма-Аты Жандарбек Бекшин заявил, что любые коллективные мероприятия, в том числе новогодние корпоративы, запрещены.

Позже Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что запрета нет, есть только некоторые ограничения, которые должны соблюдать заведения при проведении банкетов.

30 ноября в правительстве Казахстана объявили меры по недопущению завоза «Омикрона». Будет ограничен въезд из 11 стран и приостановлено авиасообщение с Египтом.