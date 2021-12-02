Сеул, , 08:25 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 72 человек, включая четырёх представителей сухопутных войск и 22 представителей военно-воздушных сил.

Известно, что 70 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 718.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2438.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5266 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 457 612.

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