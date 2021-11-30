Стокгольм, , 12:42 — REGNUM Вступающее в должность новое правительство Швеции готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом. Об этом, как сообщила новостная служба SVT Nyheter, заявила 30 ноября в ходе своего выступления новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Пандемия еще не закончилась. Необходимо обеспечить глобальные и справедливые цепочки поставки вакцин. Новые мутации коронавируса вызывают беспокойство. В некоторых странах мира и Европы сейчас наблюдается отрицательная динамика. Распространение коронавирусной инфекции также начинает увеличиваться в Швеции. Правительство готовится к ухудшению ситуации», — заявила Андерссон с трибуны риксдага.

«Правительство готово принять необходимые меры в борьбе с вирусом и скоро представит новый план действий. Потребуются дополнительные меры, чтобы обеспечивать соблюдении социального дистанцирования в общественных местах», — добавила премьер-министр страны.