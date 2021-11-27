Берлин, , 11:29 — REGNUM Новый штамм вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» рискует стать таким же заразным, как штамм «Дельта» и опасным, как вирус Эбола. Об этом сообщил председатель Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association, WMA) Франк Ульрих Монтгомери в интервью медиагруппе Funke.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В интервью Монтгомери рассказал об опасности появления новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Он отметил, что особую опасность представляет новый штамм «Омикрон», выявленный в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

«Меня очень беспокоит то, что это может быть вариант, столь же заразный, как «Дельта», и такой же опасный, как Эбола», — подчеркнул глава WMA.

Монтгомери добавил, что пока нет точных данных об опасности нового штамма коронавируса. Он добавил, что предотвратить появление новых вариантов вируса может только глобальная вакцинация.

Первые сообщения о варианте SARS-CoV-2 B.1.1.529, получившем позже название «Омикрон», появились 24 ноября 2021 года. Первоначально вирус был выявлен в ЮАР и Ботсване. Первый случай заражения этим вариантом коронавируса в Европе был выявлен в Бельгии 26 ноября.

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