Нур-Султан, , 07:56 — REGNUM Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

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«Мы прорабатываем этот вопрос. Запросили у наших российских коллег информацию о возможности поставки вакцины «Спутник Лайт». Это в принципе тот же «Спутник V», — сказал он.

По его словам, как только поступит коммерческое предложение от другой стороны, начнутся переговоры о покупке, передаетAbai.kz.

«Мы сейчас запросили, какие объемы может выдать Россия. Потому что есть потребность собственного рынка. Как только получим коммерческое предложение, сколько вакцины возможно поставить, мы будем обсуждать. Нам больших объемов, наверное, на данный момент не нужно. В принципе до конца года у нас достаточно вакцин для ревакцинации, они уже внутри страны есть. А на следующий год мы поставки планируем», — отметил министр здравоохранения.