Варшава, , 12:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 1 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 29 064 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 570 человек, у 409 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 569 125 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 84 153. В больницах по состоянию на 1 декабря находятся 21 332 пациента с COVID-19. Из них 1 870 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге пика четвертой волны пандемии коронавируса. Его ожидают в первой половине декабря текущего года.