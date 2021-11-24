Нур-Султан, , 07:59 — REGNUM В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает Abai.kz.

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«На сегодняшний день вакцинировано 35 012 человек, из них 26 354 детей и 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно», — отметил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.

По словам министра, вакцинация населения от ковида продолжается.

«Первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, охват взрослого населения составил 76% или 46% от численности населения, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек, что составляет 42,2% от численности населения», — сказал Цой.

Ранее министр сообщил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Казахстане стабилизируется.