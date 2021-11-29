Варшава, , 08:57 — REGNUM В Польше до сих пор не обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон», однако система здравоохранения готовится в его появлению. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции 28 ноября.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Экспертная группа минздрава обсуждала этот вопрос на прошлой неделе, но ситуация динамично меняется. Сейчас мы планируем обсудить и принять новые рекомендации для противодействия новому штамму в стране. Работа уже ведется. Надо встретить омикрон как можно более подготовленными», — отметил вице-министр здравоохранения Краска.

Он добавил, что 29 ноября в срочном порядке в министерстве здравоохранения Польши состоится еще одно совещание на тему новой мутации вируса SARS-CoV-2.

Напомним, впервые омикрон-штамм коронавируса идентифицировали в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре этого года. В течение последних недель он был выявлен также в ряде европейских стран.