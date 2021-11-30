Сеул, , 10:25 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у двадцати трех человек, включая представителей сухопутных войск и специального подразделения при министерстве обороны.

Известно, что двадцать военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 614.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2328.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3032 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 447 230.

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