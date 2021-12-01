Женева, Швейцария, , 08:19 — REGNUM Путешествия в страны повышенного распространения коронавируса порекомендовала отложить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) людям из группы риска по тяжёлому течению COVID-19. Обновлённые рекомендации были опубликованы 30 ноября на сайте ВОЗ в связи с выявлением на юге Африки штамма SARS-CoV-19 «Омикрон».

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) US Mission Geneva

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ВОЗ настоятельно рекомендует отложить поездку в районы, где было зафиксировано распространение инфекции, людям старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, которые нездоровы, независимо от «статуса вакцинации». Речь, в частности, идёт о больных сахарным диабетом, онкологией или болезнями сердца.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала странам применять тестирование путешественников на коронавирус при въезде, а также помещение в карантин прибывших из стран с повышенной заболеваемостью COVID-19.

При этом ВОЗ не рекомендует накладывать «всеобъемлющий запрет на путешествия», поясняя, что остановить международное распространение коронавирусной инфекции таким образом не удастся, но сам подобный запрет «будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, количество умерших от последствий заболевания COVID-19 за неделю сократилось на 10%.

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