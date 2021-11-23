Рига, , 17:43 — REGNUM Чаще всего в больницы Латвии попадают инфицированные коронавирусом пациенты, ранее вакцинированные препаратом Vaxvevria производства британско-шведской фирмы AstraZeneca или препаратом Janssen производства Janssen-Cilag International (фармацевтического подразделения американской корпорации Johnson&Johnson).

Вакцина Admobninsk.ru

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Об этом государственному телевидению Латвии LTV сообщила заведующая Центром болезней легких и торакальной хирургии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Даце Жентиня.

При этом все вакцинированные пациенты, скончавшиеся в результате болезни, как отметила Жентиня, имел хронические заболеваний и состояли в группе риска.

По мнению доктора, вакцины продолжают выполнять роль главного защитника от эпидемии, однако охват вакцинацией против коронавируса пока недостаточен.