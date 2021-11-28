Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Пациентам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, следует отнестись к двум симптомам коронавируса более внимательно. Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Разработчики приложения отмечают, что прошедшим вакцинацию людям следует остаться дома и пройти тест на SARS-CoV-2, если они «сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин».

Уточняется, что передачу вируса наиболее часто обеспечивают именно эти симптомы.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что в случае, если штамм «Омикрон» распространится так же, как и разновидность «Дельта», он сможет заражать вакцинированных от COVID-19.