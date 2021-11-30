Токио, , 04:04 — REGNUM В Японии отменяется послабление, позволявшее привитым от COVID-19 японцам и иностранцам с долгосрочными визами при въезде в страну проходить карантин продолжительностью не 14 (как для не вакцинированных), а 10 дней. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МИД Японии.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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с 1 декабря карантин в 14 дней становится обязательным для всех категорий возвращающихся в страну японских граждан, что объясняется распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

По этой же причине в Японии на месяц, пока не будет сделана оценка опасности нового штамма, приостанавливаются послабления на въезд в страну и выдачу новых виз для граждан всех других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран и регионов подпали под въездные ограничения, введённые Японией в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон».

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