Берлин, , 11:42 — REGNUM В Германии с 24 ноября ужесточаются правила пользования общественным транспортом и теперь в поездах, метро и автобусах страны могут находиться только люди с QR-кодом, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19, факт того, что человек переболел новым заболеванием или отрицательный тест на коронавирус.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отмечает немецкое агентство DPA, железнодорожный концерн Deutsche Bahn назначил 4,2 тыс. сотрудников, которые будут проводить выборочный контроль QR-кодов в его поездах.

При этом отмечается, что в случае отсутствия указанного QR-кода, пассажир должен будет выти на следующей станции и заплатить штраф, который каждая федеральная земля устанавливает самостоятельно.

Отметим, ранее стало известно, что в ФРГ за сутки было выявлено 66 884 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.