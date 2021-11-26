Веллингтон, , 05:39 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 173 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Уточняется, что 154 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится самый крупный очаг распространения болезни. Остальных зараженных выявили в населенных пунктах, расположенных недалеко от Окленда. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 7832.

В настоящее время в новозеландских больницах находятся 78 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них восемь помещены в палаты интенсивной терапии. Отмечается, что уже 92% жителей Новой Зеландии привились от COVID-19.