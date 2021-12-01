Абуджа, , 17:41 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» в Нигерии выявлен в образце, который был взят в октябре, сообщает 1 декабря Associated Press.

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Уточняется, что штамм выявлен в пробе, которую взяли у одного из туристов. Заражение выявлено «ретроспективным секвенированием».

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх заражённых штаммом «Омикрон» в Нигерии. Эти люди приехали из ЮАР.

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