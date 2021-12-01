Афины , , 04:17 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 объявлена обязательной для пожилых людей старше 60 лет в Греции. Об этом 30 ноября пишет греческая газета Kathimerini

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Кроме того, за отказ, либо игнорирование вакцинации пожилые люди будут оштрафованы. Так, если человек в возрасте после 60 лет не запишется на вакцинацию до 16 января, ему назначат первый штраф в размере 100 евро. Эти деньги будут собраны в специальном фонде, из него будут финансироваться больницы.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что в стране уже привились от COVID-19 около 75% населения в возрасте от 12 лет. Но при этом граждан старше 60 лет он назвал группой, «которая упорствует и задерживается». Всего в стране привилось около 83% граждан этой группы, когда в Португалии привилось уже 98% граждан старше 60 лет.

Мицотакис пояснил, что кампания по вакцинации была запущена изначально с целью защитить граждан из групп риска, а таковой являются и граждане старше 60 лет. По мнению премьер-министра Греции, с точки зрения общественного здравоохранения, значение прививки одного 70-летнего равна 34 прививкам более молодых людей. С целью защитить пожилых граждан и придать им мотив для участия в вакцинации, прививка от COVID-19 для них была объявлена в Греции обязательной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Греции назвали «некомпетентным и инертным», обвинив его в сотнях смертей сограждан.

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