, 20:59 — REGNUM Программный съезд итальянской «Лиги» пройдет позже запланированного, передают национальные СМИ в четверг, 25 ноября.

Мероприятие должно было пройти 11−12 декабря, однако будет перенесено, чтобы «убедить», что с учетом новых COVID-ограничений все делегаты смогут добраться до съезда.

Как сообщалось ранее, в мероприятии должны участие представляющие партию мэры, губернаторы, депутаты, члена Европарламента и правительства.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство Италии начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в стране вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).