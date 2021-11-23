Афины , , 16:52 — REGNUM В Греции сотрудники полиции, которые не были вакцинированы или инфицированы COVID-19, составляют 20% полицейских сил (из общего числа 56 000 находящихся на службе). Об этом заявил министр защиты граждан Такис Теодорикакос в парламенте страны, передает AMNA 23 ноября.

Полиция Греции (сс) George Laoutaris

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Министр сообщил, что за период с момента его назначения министром 75 дней назад вакцинацию прошли 9% сотрудников полиции.

Он также обратился к гражданам с просьбой чувствовать себя уверенно, поскольку греческая полиция строго соблюдала все меры защиты от пандемии.