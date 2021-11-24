Дакка, , 16:02 — REGNUM Испытания вакцины от коронавирусной инфекции Bangavax, созданной в Бангладеш, разрешили начать власти страны, сообщает 24 ноября Синьхуа.

Лекарство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Сегодня, 24 ноября, совет медицинских исследований Бангладеш разрешил фармкомпании Globe Biotech начать испытания Bangavax. Это стало возможным после того, как вакцина успешно прошла тестирование на животных.

По словам одного из авторов препарата Мохаммада Мохиуддина, в испытаниях примут участие 64 добровольца. Если испытания пройдут успешно, вакцину разрешат к широкому применению в стране.

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