Берн, , 13:26 — REGNUM Первый возможный случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Швейцарии. Об этом 28 ноября сообщило швейцарское федеральное управление здравоохранения на своей странице в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Первый вероятный случай заражения вариантом «омикрон» в Швейцарии (был выявлен) у человека, вернувшегося из ЮАР около недели назад», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что информация об этом будет подтверждена или опровергнута в течение нескольких дней после проведения соответствующих анализов.

Отметим, ранее власти Швейцарии ввела обязательный 10-дневный карантин по прибытии из ряда стран из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон».