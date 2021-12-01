Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Координатор Белого дома по международному реагированию на COVID-19 Гейл Смит покинула пост после восьми месяцев работы, сообщает 30 ноября Reuters со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Смит оставила администрацию президента США Джо Байдена в то время, как мир начал бороться с новым штаммом коронавируса под названием «Омикрон», появление которого привело к новым ограничениям на путешествия.

Смит, бывший координатор США по международному развитию (USAID) при администрации экс-президента Бараке Обаме, была назначена на должность при администрации Байдена в апреле. Тогда международная некоммерческая организация ONE Campaign, где Смит исполняет роль президента, сказала, что женщина временно будет занимать пост координатора Белого дома по международному реагированию на COVID-19, но не назвала точных сроков.

Теперь Смит вернется к обязанностям президента ONE Campaign, которая занимается вопросами бедности и здравоохранения.

Напомним, что штамм «Омикрон» впервые был обнаружен на юге Африки на прошлой неделе, с тех пор он был зафиксирован в 10 странах.