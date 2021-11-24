Кишинёв, , 15:05 — REGNUM Минздрав Молдавии одобрил использование в республике третьей прививки от COVID-19. Об этом 24 ноября сообщила на пресс-конференции госсекретарь ведомства Светлана Николаеску.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Она рассказала, что распоряжение начнёт действовать с 29 ноября. Первыми не третью дозу вакцины смогут претендовать жители страны, которые находятся в группе риска: медработники, лица старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями и работники социальной сферы, в том числе учителя.

Николаеску отметила, что пока третья доза будет доступна не всем гражданам, но со временем список лиц, которые смогут получить её, будет расти.

Стоит отметить, что в Молдавии в начале ноября снизились темпы вакцинации от COVID-19. В республике полностью привилось около 35% взрослого населения. Тем не менее, в течение последнего месяца темпы распространения коронавируса в стране снижаются.

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