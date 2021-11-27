Анкара, , 01:56 — REGNUM Транспортное сообщение с пятью странами Африки решили ограничить власти Турции из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», 26 ноября сообщило агентство Anadolu со ссылкой на турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Запрет касается Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Мозамбика, Намибии и Зимбабве и распространяется на все виды транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили въезд для иностранцев, прибывающих из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика из-за выявленных на их территории случаев заражения новым штаммом SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Аргентина из-за нового штамма отложила открытие прямых авиарейсов из Африки