Варшава, , 08:29 — REGNUM 24 ноября в Варшаве состоялось заседание депутатов парламента Польши, на котором обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По итогам мероприятия спикер парламента Эльжбета Витек сообщила журналистам, что депутаты «в целом нашли общий язык по самым важным вопросам».

«Выслушав предложения, я думаю, что некоторые из них могут быть приняты. В конце заседания прозвучало предложение, чтобы мы провели еще одно заседание, но с заместителем министра здравоохранения Вальдемаром Краской и представителями министерства здравоохранения. Было бы хорошо, чтобы председатели парламентских фракций представили им свои предложения напрямую», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.