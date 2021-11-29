Кишинёв, , 08:09 — REGNUM Въезд на территорию Молдавии иностранных граждан, которые до этого побывали в ряде стран Африки, где ранее был выявлен штамм коронавируса «Омикрон», запретило правительство республики. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Уточняется, что указанные ограничения распространяются на Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Эсватини и ЮАР.

«Был установлен запрет на въезд на территорию Республики Молдова для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые за последние 14 дней посетили эти страны», — говорится в сообщении.

При этом в настоящее время в Молдавии действует правило, согласно которому граждане других стран, которые прибывают в республику, должны при въезде предъявить справку о прохождении вакцинации от COVID-19 или тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что образцы двоих вернувшихся в Австралию граждан дали положительный результат на наличие нового штамма коронавируса «Омикрон».