Мадрид, , 10:37 — REGNUM Национальный суд Испании ратифицировал постановление от 26 ноября о введении карантина для путешественников из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве. Об этом пишет агентство EFE.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Соответствующая мера была принята испанскими властями, чтобы остановить распространение нового варианта коронавируса «Омикрон».

Административная палата Национального суда ратифицировала меру здравоохранения, содержащуюся в постановлении SND/1309/2021 от 26 ноября, которое вступило в силу 29 ноября сроком на 14 календарных дней.