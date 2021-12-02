Бразилиа, , 02:18 — REGNUM В Бразилии подтвердили третий случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

По его данным, инфицированным оказался бразильский гражданин, прибывший недавно из Эфиопии. Отмечается, что случай заражения штаммом «Омикрон» выявили в бразильском штате Сан-Паулу. Он сдал тест в международном аэропорту при въезде в Бразилию, позднее эксперты подтвердили наличие этой разновидности коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, первые два случая заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в Бразилии выявили 30 ноября. Уточнялось, что эту разновидность инфекции подтвердили у супружеской пары, направлявшейся в ЮАР.