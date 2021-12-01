Иерусалим, , 02:24 — REGNUM Открытие границ для привитых российской вакциной «Спутник V» отложено из-за ситуации со штаммом «Омикрон» властями Израиля. Об этом 30 ноября сообщает канцелярия премьер-министра страны Нафтали Беннета.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Начиная с 29 ноября в стране действует двухнедельный запрет на въезд для иностранцев, введённый в связи с выявлением в Африке нового особо заразного штамма «Омикрон» коронавируса. Решение было утверждено министерской комиссией по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании.

Единичные разрешения на въезд будет одобрять специально созданная комиссия для подобных случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Израиль первым из стран принял решение о закрытии страны в связи с ситуацией, возникшей из-за выявления штамма «Омикрон».

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