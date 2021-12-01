Бухарест, , 20:53 — REGNUM Самолет румынской авиакомпании TAROM намерен доставить специальным рейсом из Марокко в Бухарест в общей сложности 180 пассажиров, пожелавших покинуть территорию этого североафриканского государства из-за распространения на континенте нового штамма коронавируса «Oмикрoн». Об этом 1 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Рейс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, о своем намерении вылететь в столицу Румынии заявили 127 румынских граждан и 53 иностранца, включая обладателей паспортов Венгрии, Хорватии, Болгарии, Германии и Греции.

Соответствующие списки пассажиров в течение ближайших нескольких часов будут отправлены в центральный офис TAROM. Вылет спецрейса по маршруту «Бухарест — Рабат — Бухарест» запланирован на 2 декабря.

Напомним, 30 ноября рейсом TAROM в Бухарест из ЮАР были доставлены 46 румын и 24 иностранных граждан. Все они воспользовались возможностью покинуть африканский континент до введения тотального карантина в связи со штаммом «Oмикрoн». Ранее регулярное воздушное сообщение с государствами Африки прекратили десятки стран мира.

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