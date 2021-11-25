Киев, , 01:23 — REGNUM Вакцинировать 17 млн граждан страны планируют до конца года власти Украины. Об этом 24 ноября сказано в обновлённом меморандуме об экономической и финансовой политике, заключенном с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы stand by. Документ был опубликован24 ноября пресс-службой министерства финансов Украины.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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МВФ отметил очень низкий уровень вакцинации от COVID-19 как один из рисков для восстановления экономики. В документе сказано, что поскольку усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки восстановления экономики страны, то был обеспечен достаточный запас вакцин от COVID-19. До конца года запланировано привить от коронавируса 17 млн человек.

Кроме того, Киев проведёт аудит около $500 тыс., которые были выданы на строительство и ремонт автодорог из фонда борьбы с COVID-19. В документе сказано, что в правоохранительные органы было передано 212 дел. Украинские власти дали обязательства сотрудничать с любыми потенциальными уголовными расследованиями по расходам, связанным с коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава Украины, из около 41,6 млн человек, проживающих в стране, полную вакцинацию двумя дозами прошли 10,225 млн граждан, одну дозу получили более 13 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине за сутки было выявлено 14 325 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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