Берлин, , 16:48 — REGNUM 26 ноября министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что военно-воздушным силам страны придётся перевозить пациентов с COVID-19 из одной больницы в другую. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

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Временный министр здравоохранения Германии и глава правительственного агентства по контролю и профилактике заболеваний приняли мрачный тон на своем еженедельном брифинге для прессы на следующий день после того, как в стране было зарегистрировано в общей сложности 100 000 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Йенс Шпан и Лотар Вилериз Института Роберта Коха (RKI) провели беседу с журналистами в то время, когда немецкие военные готовились перебросить по воздуху свыше 100 заражённых смертельным вирусом пациентов в отделения интенсивной терапии со свободными койками.

«Транспортировка 80−100 пациентов в пределах Германии должна проводиться один или два раза, но не бесконечно», — заявил Шпан. Он также отметил: «Мы должны остановить эту волну сейчас, иначе испытаем именно то, чего всегда хотели избежать, а именно перегрузку нашей системы здравоохранения».

Министр здравоохранения предупредил, что военные перевозки не являются альтернативой конкретным шагам, направленным на сокращение национальной рабочей нагрузки.