Кейптаун, , 22:49 — REGNUM Председатель Медицинской ассоциации из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анжелик Кутзее назвала симптомы инфицирования штаммом «Омикрон». Об этом сообщает издание The Telegraph.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Основным симптомом нового штамма коронавирусной инфекции является сильное чувство усталости.

Кутзее отметила, что были замечены участившиеся визиты молодых людей с сильным чувством усталости, в частности к ним привели шестилетнего ребенка с учащенным пульсом и высокой температурой, при том, что два дня спустя ему стало значительно лучше.

«Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме», — приводит издание слова врача.

Напомним, по одной из версий «Омикрон"-штамм коронавируса развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно больного СПИД или ВИЧ.