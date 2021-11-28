Кейптаун, 28 ноября 2021, 22:49 — REGNUM Председатель Медицинской ассоциации из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анжелик Кутзее назвала симптомы инфицирования штаммом «Омикрон». Об этом сообщает издание The Telegraph.
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Основным симптомом нового штамма коронавирусной инфекции является сильное чувство усталости.
Кутзее отметила, что были замечены участившиеся визиты молодых людей с сильным чувством усталости, в частности к ним привели шестилетнего ребенка с учащенным пульсом и высокой температурой, при том, что два дня спустя ему стало значительно лучше.
Напомним, по одной из версий «Омикрон"-штамм коронавируса развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно больного СПИД или ВИЧ.