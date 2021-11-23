Тбилиси, , 00:00 — REGNUM Грузия, по данным американской газеты «Нью-Йорк таймс», заняла первое место в мире по числу умерших от коронавируса на 100 000 населения, сообщает 22 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Информация публикуется на основе сведений за последние семь дней. Согласно данным издания, уровень смертности за прошедшую неделю составляет 74 человека ежедневно, что означает две смерти на 100 тысяч жителей. За Грузией по уровню смертности следуют такие страны, как Болгария, Молдавия, Украина, Хорватия и Латвия.

Напомним, что на 22 ноября в Грузии зафиксировано 814 097 выявленных случаев заражения коронавирусом. По этому показателю страна занимает 47-е место в мире. 11 553 человека умерло. Уровень летальности составляет 1,42%.