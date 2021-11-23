Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2699 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 2685 случаев заражения локальные, ещё 14 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 420 950.

Известно, что показатель менее трёх тысяч человек в день фиксируют на протяжении двух дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на тридцать человек — до 3328 человек. Уровень смертности составил 0,79%.

Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, за сутки увеличилось на 34 человека, до 549 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии. Почти 90% тяжёлых случаев приходятся на пациентов старше 60 лет.