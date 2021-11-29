Канберра, , 10:40 — REGNUM В Австралии выявлен третий случай заражения штаммом «Омикрон». Инфицированным оказался мужчина, вылетевший 25 ноября из Йоханнесбурга, ЮАР, в столичный Дарвин. Об этом сообщила 29 ноября на странице в соцсети Twitter министр здравоохранения Северной территории Наташа Файлс.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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За последние сутки в Северной территории Австралии было обнаружено еще два случая заражения коронавирусом. Число инфицированных в период нынешней вспышки достигло 28 человек.

Напомним, что первые два случая заражения штаммом «Омикрон» в Австралии стали двое путешественников из ЮАР, прилетевших 27 ноября в Сидней. Вечером 29 ноября по этому поводу состоится заседание Комитета национальной безопасности. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что 30 ноября он в свою очередь проведет заседание Национального кабинета министров.

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