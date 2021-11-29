Сеул, , 11:47 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 965 человек. Об этом 29 ноября сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 29 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 511 121 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1777 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 902 753 человека. Уровень полной вакцинации составил 79,7%.

«Бустерную» дозу получили 2561 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 2 845 397 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3309 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 444 200.

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