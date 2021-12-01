Хараре, , 06:49 — REGNUM Новые ограничительные меры вводятся в Зимбабве в связи с угрозой четвертой волны распространения коронавирусной инфекции, связанной с появлением штамма «Омикрон». Об этом заявил зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва в ходе обращения к народу в эфире государственного телевидения.

Зимбабве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Мы сталкиваемся с новым, дополнительным риском, который совместится с теми проблемами, с которыми мы уже имеем дело, из-за появления новых вариантов коронавируса», — заявил он.

В связи с этим в республике вводится требование об обязательном тестировании на наличие COVID-19 для приезжих. Также в стране продлевается время действия комендантского часа, а также вводится запрет на употребление алкоголя в профильных заведениях.

По последним данным, в Зимбабве с начала пандемии подтвердили 135 625 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 4707 человек.