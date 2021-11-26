Брюссель, , 18:28 — REGNUM Сообщения, поступающие о новом штамме коронавируса, являются «очень тревожными», сообщила 26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, производители вакцин и учёные также считают новый штамм очень опасным.

На этом фоне Урсула фон дер Ляйен призвала всех, кто до сих пор не привился от коронавируса, скорее вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские учёные заявили о появлении в Африке нового штамма коронавируса, количество мутаций в котором является «кошмарным». По их словам, он может быть высокоустойчив к вакцинам.

По утверждению ряда СМИ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена провести чрезвычайную встречу, посвящённую новому штамму коронавируса.

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