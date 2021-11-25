Канберра, , 11:26 — REGNUM С 29 ноября учащимся общеобразовательных учреждений австралийского штата Новый Южный Уэльс, контактировавшим с носителями коронавируса, больше не надо будет отправляться на домашнюю самоизоляцию. Такое решение приняло правительство штата 25 ноября, передает телеканал Nine News.

Австралия

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С 29 ноября ученики, которые близко контактировали с зараженными коронавирусом, должны будут пройти ПЦР-тест на COVID-19, как только они узнают, что такой контакт был. Если тест окажется отрицательным, учащийся может вернуться в школу.

Однако в течение семи дней ученик все же будет обязан представлять каждый тест на антигены, который можно пройти в домашних условиях.

Масочный режим сохранится для учеников старшей школы и всех сотрудников образовательного учреждения. Ношения масок для учеников помладше будет носит рекомендательный характер.

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