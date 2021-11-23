Сеул, , 14:38 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит около 12,7 трлн вон (~$10,7 млрд) на поддержку малого бизнеса и представителей уязвимых слоёв населения, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра финансов страны Хон Нам Ги.

Южная Корея Kenny J Lee

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Данное заявление он сделал 23 ноября в ходе заседания правительства.

По его словам, выплаты будут произведены за счёт средств из бюджета и дополнительных налоговых поступлений.

Известно, что пакет мер включает в себя ссуды под низкие процентные ставки, сокращение счетов за электроэнергию.

Также Хон Нам Ги сообщил о том, что 30-процентное снижение индивидуального потребительского налога для покупателей легковых автомобилей, которое действовало до конца текущего года, продлено ещё на шесть месяцев, до конца июня 2022 года.