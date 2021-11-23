Иерусалим, , 17:32 — REGNUM В том, что касается вакцинации от коронавируса, приходится учиться на ходу, заявил координатор борьбы с коронавирусом в Израиле Салман Зарка в интервью Ynet 23 ноября.

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Израильский минздрав посоветовал ревакцинировать третьей дозой вакцины от коронавируса детей в возрасте 12−15 лет. На вопрос издания, означает ли это, что взрослым будет предложена четвертая доза вакцины, профессор Зарка ответил, что, когда коронавирус ворвался в нашу жизнь в позапрошлом году, люди не знали, как с ним бороться. При этом в Израиле первыми в мире начали массово прививать население, и там же впервые увидели, что эффект прививки со временем слабеет.

«Что же до четвертой дозы, то определенного ответа у меня пока нет, но думаю, что вероятность новой дополнительной вакцинации очень высока. Мы лишь надеемся, что эффект третьей дозы будет более продолжительным. Если окажется, что прививка действует в течение года, будем проводить вакцинацию против коронавируса раз в год, как против гриппа», — сказал профессор.

По данным минздрава страны, коэффициент заражений в Израиле утром 23 ноября составил 1,3, это означает, что распространяемость вируса не снижается, а растет.

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