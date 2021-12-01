Сан-Марино, , 01:16 — REGNUM Первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» доставили из России в Сан-Марино, 30 ноября сообщил на своем сайте Институт социальной обеспеченности страны (ISS).

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Груз включает 4 тыс. доз препарата, который будет использоваться в республике для ревакцинации.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о том, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» показала в Сан-Марино эффективность на уровне 80% спустя шесть-восемь месяцев после второй инъекции.

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