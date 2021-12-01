Монтевидео, , 16:52 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакаль Поу заявил, что у его правительства нет конкретной стратегии против варианта коронавируса Omicron, кроме того, необходимо «быть начеку», сообщает El Pais.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Мы смотрим на степень вирулентности этого штамма, будут ли вакцины, которыми мы иммунизируем население, работать с этим штаммом. Все говорит «да», — ответил Лакаль на вопрос о появлении новой версии SARS-CoV-2 на международном уровне. Тем не менее, Лакаль признал, что эксперты постоянно информируют его по этому вопросу.

Президент подчеркнул важность бустерной дозы антиковидной вакцины:

«Правительство уже ведет переговоры о том, чтобы получить достаточно доз в следующем году.»

Он также отметил высокий уровень иммунизации в Уругвае по сравнению с другими странами, включая самые развитые.