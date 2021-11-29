Варшава, , 13:08 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 29 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 13 115 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 18 человек.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 520 961 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 83 055. В больницах по состоянию на 29 ноября находятся 20 521 пациент с COVID-19. Из них 1 820 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.