Гавана, , 02:43 — REGNUM На Кубе за прошедшие два дня не фиксировали ни одной смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

Куба 12019

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При этом за минувшие сутки в республике выявили 186 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Кубе достигло 961 884. От осложнений COVID-19 в республике умерли 8299 человека.

Отмечается, что 1020 жителей Кубы в настоящее время госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель за несколько прошедших месяцев.