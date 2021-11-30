Берлин, , 08:04 — REGNUM В Германии спрос на ревакцинацию ежедневно растёт, при этом вакцин от немецкой Biontech явно не хватает. Компания из Майнца намерена решить данную проблему раз и навсегда. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 29 ноября.

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Ввиду большого спроса на ревакцинацию Biontech на этой неделе поставит в Германию вдвое больше вакцин, чем планировалось. Согласно заявлениям, компания решила расширить поставки за счёт партий своего агента Comirnaty. Это означает, что на текущей неделе федеральное правительство получит в общей сложности 5,8 миллионов доз вакцины Biontech.

Таким образом, Biontech даёт решительный ответ на стремительно растущую потребность в ревакцинации. За последнюю неделю, согласно данным Института Роберта Коха, по всей стране было введено почти 3,3 миллиона бустерных прививок — почти в три раза больше, чем в середине ноября.

Увеличивается и количество первичных прививок: по статистике, на прошлой неделе впервые были вакцинированы около 580 000 человек.

Несколько дней назад федеральный министр здравоохранения Йенс Шпанвызвал возмущение, когда объявил о верхних предельных значениях поставок вакцины Biontech. Шпан поддержал ограничения, заявив, что в противном случае запасы опустели бы из-за значительного увеличения спроса.

Как может возникнуть такая нехватка — загадка, поскольку с начала кампании вакцинации от Biontech и ее партнера Pfizer федеральное правительство получило свыше 108 миллионов доз Comirnaty. По статистике RKI, только 95 миллионов доз вакцин были успешно использованы в процессе вакцинации.