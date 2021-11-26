Стокгольм, , 18:50 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на трех. Данная информация была опубликована 26 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 145 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 198 848 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2160 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 309 362 человека старше 16 лет (85,6%), вторую — 7 021 519 (82,2%).

С начала пандемии в общей сложности 7 978 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.